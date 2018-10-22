Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии: десятки погибших

22 октября, 2018, 15:42

Коалиция под руководством США заявила в воскресенье, что убила боевиков в восточной Сирии, атаковав мечеть, которую "Исламское государство" использовало как базу

Об этом пишет Reuters.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате воздушных атак в четверг и пятницу в селе Аль-Суса и его окрестностях погиб 41 человек, в частности 10 детей. Многие из них были иракскими родственниками боевиков "Исламского государства", сказали британские наблюдатели.

Коалиционные удары, которые попали в мечеть и дома, ликвидировали 22 джихадистов вокруг реки Евфрат возле иракской границы, одного из последних исламских анклавов в Сирии.

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что коалиционные самолеты "совершили преступление", в результате чего погибли по меньшей мере 62 мирных жителей в Аль-Суса и соседней провинции Дейр-эз-Зор.

Коалиция под руководством США заявила, что уничтожила мечеть, которую террористы превратили в штаб-квартиру в Аль-Суса, чтобы защитить свою последнюю территорию.