Футболист "Динамо" плюнул в арбитра, который показал ему желтую карточку

22 октября, 2018, 08:51

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар плюнул в сторону арбитра во время матча чемпионата Украины против "Ворсклы"

Об этом сообщает Профутбол в twitter.

На 59-й минуте матча арбитр Анатолий Абдула показал Тамашу Кадару желтую карточку, после чего венгерский футболист плюнул в сторону судьи, который уже развернулся и не увидел эпизода. Впрочем, момент зафиксировали телекамеры и теперь динамовца, вероятно, ожидает дисквалификация.

В 12-м туре чемпионата Украины "Динамо" победило в Полтаве "Ворсклу" со счетом 1:0 и осталось на втором месте в турнирной таблице. Киевляне отстают от лидера Премьер-лиги - "Шахтера", на 2 очка.

Кайоде наступил на соперника, а Кадар плюнул в арбитра. Видеомоменты из матчей. pic.twitter.com/zkftXs5Ry6 — ПРОФУТБОЛ (@profootballukr) 21 октября 2018 г.