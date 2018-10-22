 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Футболист "Динамо" плюнул в арбитра, который показал ему желтую карточку

Защитник "Динамо" Тамаш Кадар плюнул в сторону арбитра во время матча чемпионата Украины против "Ворсклы"

Об этом сообщает Профутбол в twitter.

На 59-й минуте матча арбитр Анатолий Абдула показал Тамашу Кадару желтую карточку, после чего венгерский футболист плюнул в сторону судьи, который уже развернулся и не увидел эпизода. Впрочем, момент зафиксировали телекамеры и теперь динамовца, вероятно, ожидает дисквалификация.

В 12-м туре чемпионата Украины "Динамо" победило в Полтаве "Ворсклу" со счетом 1:0 и осталось на втором месте в турнирной таблице. Киевляне отстают от лидера Премьер-лиги - "Шахтера", на 2 очка.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

20 октября, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать