Футболист "Динамо" плюнул в арбитра, который показал ему желтую карточку
22 октября, 2018, 08:51
Защитник "Динамо" Тамаш Кадар плюнул в сторону арбитра во время матча чемпионата Украины против "Ворсклы"
Об этом сообщает Профутбол в twitter.
На 59-й минуте матча арбитр Анатолий Абдула показал Тамашу Кадару желтую карточку, после чего венгерский футболист плюнул в сторону судьи, который уже развернулся и не увидел эпизода. Впрочем, момент зафиксировали телекамеры и теперь динамовца, вероятно, ожидает дисквалификация.
В 12-м туре чемпионата Украины "Динамо" победило в Полтаве "Ворсклу" со счетом 1:0 и осталось на втором месте в турнирной таблице. Киевляне отстают от лидера Премьер-лиги - "Шахтера", на 2 очка.
Кайоде наступил на соперника, а Кадар плюнул в арбитра. Видеомоменты из матчей. pic.twitter.com/zkftXs5Ry6— ПРОФУТБОЛ (@profootballukr) 21 октября 2018 г.
- Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, при каком условии возглавит киевское "Динамо".
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