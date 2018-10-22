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Экс-тренер сборной Украины возглавит московский "Спартак"


фото: ffu.ua
Экс-ассистент Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо будет назначен главным тренером московского "Спартака"

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Спартак" принял решение об отставке итальянца Массимо Карреры. Исполнять обязанности главного тренера будет экс-ассистент Сергея Реброва в "Динамо" и Андрея Шевченко в сборной Украины - испанец Рауль Рианчо.

Впрочем, он будет руководить российским клубом временно. "Спартак" хочет пригласить на пост главного тренера португальца Леонарду Жардима, недавно уволенного из французского "Монако".

Рауль Рианчо вошел в тренерский штаб сборной Украины в 2016 году. До этого он два года работал ассистентом Сергея Реброва в "Динамо".

 

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