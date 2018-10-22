В крупнейшем городе Канады открыли мемориал жертвам Голодомора

22 октября, 2018, 07:52

В канадском Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине

Об этом сообщает "Укринформ".

В церемонии открытия мемориала приняли участие, в частности, мэр Торонто Джон Тори, министр иностранных дел Канады Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

"Украинская община Канады на протяжении многих лет, когда память о Голодоморе скрывалась, сохранила ее и смогла вернуть в Украину. Это очень важный вклад и я особенно благодарна старшим членам нашей общины, которые поддерживали эту память", - сказала Фриланд.

Глава МИД Канады также напомнила о незаконно осужденном в России украинском режиссере Олеге Сенцове и о притеснениях прав крымских татар оккупационной российской властью.

"Стоит вспомнить об Олеге Сенцова и подумать о крымских татарах. Вечная память всем жертвам, будем дальше бороться за тех, кто страдает", - сказала министр.

Степан Кубив, в свою очередь, также отметил необходимость сохранения памяти о трагедии.

"Открытие памятника Голодомора 1932-1933 годов - геноцид против украинского народа. Это наша ответственность чтить память невинно погибших, прислониться перед мужеством тех, кто смог выжить в это страшное время и предостеречь будущие поколения", - отметил в Facebook Кубов.

Мемориал расположен на территории Выставочной площади неподалеку от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио. В центре мемориала - скульптура украинского художника Петра Дроздовского "Горькая память детства", которая связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах.

На сооружение мемориала потратили около $1,2 млн. Большую часть денег собрали усилиями украинской диаспоры.

Торонто - крупнейший город Канады. Это крупнейший промышленный, торговый и финансовый центр Канады, крупный транспортный узел, важный научный, культурный, религиозный и художественный центр. Его население - более 2,7 млн жителей. Является важным центром украинской диаспоры в Северной Америке.