В крупнейшем городе Канады открыли мемориал жертвам Голодомора
Об этом сообщает "Укринформ".
В церемонии открытия мемориала приняли участие, в частности, мэр Торонто Джон Тори, министр иностранных дел Канады Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.
"Украинская община Канады на протяжении многих лет, когда память о Голодоморе скрывалась, сохранила ее и смогла вернуть в Украину. Это очень важный вклад и я особенно благодарна старшим членам нашей общины, которые поддерживали эту память", - сказала Фриланд.
Глава МИД Канады также напомнила о незаконно осужденном в России украинском режиссере Олеге Сенцове и о притеснениях прав крымских татар оккупационной российской властью.
"Стоит вспомнить об Олеге Сенцова и подумать о крымских татарах. Вечная память всем жертвам, будем дальше бороться за тех, кто страдает", - сказала министр.
Степан Кубив, в свою очередь, также отметил необходимость сохранения памяти о трагедии.
"Открытие памятника Голодомора 1932-1933 годов - геноцид против украинского народа. Это наша ответственность чтить память невинно погибших, прислониться перед мужеством тех, кто смог выжить в это страшное время и предостеречь будущие поколения", - отметил в Facebook Кубов.
Мемориал расположен на территории Выставочной площади неподалеку от аэропорта Торонто и набережной озера Онтарио. В центре мемориала - скульптура украинского художника Петра Дроздовского "Горькая память детства", которая связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах.
На сооружение мемориала потратили около $1,2 млн. Большую часть денег собрали усилиями украинской диаспоры.
Торонто - крупнейший город Канады. Это крупнейший промышленный, торговый и финансовый центр Канады, крупный транспортный узел, важный научный, культурный, религиозный и художественный центр. Его население - более 2,7 млн жителей. Является важным центром украинской диаспоры в Северной Америке.
- Напомним, ранее Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.
- В столице американского штата Техас городе Остин установили День памяти жертв Голодомора в Украине.
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