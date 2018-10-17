В одном из городов США установили День чествования памяти жертв Голодомора в Украине

17 октября, 2018, 08:44

Город Остин, что является столицей американского штата Техас, официально присоединился к чествованию 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине

Об этом сообщает пресс-центр укранского посольства в США на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что мэр города Стив Адлер издал специальную Прокламацию, которая установила 10 ноября 2018 года Днем памяти жертв этой трагедии.

"Спасибо властям города и украинской общине за весомый вклад в наши совместные усилия по восстановлению исторической справедливости", - подчеркнули в ведомстве.