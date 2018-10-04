Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа

4 октября, 2018, 18:04

Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 рр. признается геноцидом украинского народа

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"В постановляющую часть документа включено признание Сенатом выводов Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что “Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 рр. геноцид против украинцев"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резолюция осуждает систематические нарушения прав человека, включая права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

"Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, тем, кто пережил Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии", - сообщили в посольстве.

Украинская сторона сообщила, что резолюция стала результатом плодотворного взаимодействия Посольства Украины в США, украинской общины Америки и друзей Украины в Сенате США.

Проект подобной резолюции был также утвержден Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и теперь ожидает рассмотрения во время пленарного заседания.