Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.
"В постановляющую часть документа включено признание Сенатом выводов Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 г.) о том, что “Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 рр. геноцид против украинцев"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что резолюция осуждает систематические нарушения прав человека, включая права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.
"Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, тем, кто пережил Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии", - сообщили в посольстве.
Украинская сторона сообщила, что резолюция стала результатом плодотворного взаимодействия Посольства Украины в США, украинской общины Америки и друзей Украины в Сенате США.
Проект подобной резолюции был также утвержден Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и теперь ожидает рассмотрения во время пленарного заседания.
- Напомним, Американский штат Иллинойс провозгласил 2018-й годом памяти жертв Голодомора, искусственно вызванного советской властью.
- 26 сентября президент Украины заявил, что Украина ждет от США решения комитета Конгресса о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
- Позже Комитет по иностранным отношениям Сената США утвердил и рекомендовал к принятию резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.
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