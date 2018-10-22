Украина и еще 3 государства продлили санкции против РФ
22 октября, 2018, 20:08
Украина вместе с Черногорией, Албанией и Норвегией продлили санкции Совета Европы против России
Об этом говорится в пресс-релизе декларации, обнародованном на сайте Совета Европы в понедельник, 22 октября.
Как отмечается, решение Совета, принятое 12 сентября этого года, продолжает ограничительные меры в отношении Российской Федерации еще на шесть месяцев до 15 марта 2019 года.
"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна ЕАСТ Норвегия, которая является членом Европейского экономического пространства, а также Украина присоединяются к этому заявлению", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что страны должны обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала принятому решению Совета что Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.
- Напомним, 28 июля 2017 года ЕС продлил санкции против России еще на полгода.
- Пять стран присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя.
- Украина, Черногория, Албания, Норвегия, Грузия присоединились к решению Совета Евросоюза от 18 июня продлить до 23 июня 2019 года срок действия санкций из-за аннексии Крыма.
- 11 октября депутат европарламента от Германии Ребекка Хармс заявила о необходимости новых санкций в отношении РФ из-за российской агрессии в Азовском море.
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