 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина и еще 3 государства продлили санкции против РФ

Украина вместе с Черногорией, Албанией и Норвегией продлили санкции Совета Европы против России

Об этом говорится в пресс-релизе декларации, обнародованном на сайте Совета Европы в понедельник, 22 октября.

Как отмечается, решение Совета, принятое 12 сентября этого года, продолжает ограничительные меры в отношении Российской Федерации еще на шесть месяцев до 15 марта 2019 года.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна ЕАСТ Норвегия, которая является членом Европейского экономического пространства, а также Украина присоединяются к этому заявлению", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что страны должны обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала принятому решению Совета что Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.

  • Напомним, 28 июля 2017 года ЕС продлил санкции против России еще на полгода.
  • Пять стран присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций, введенных в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя.
  • Украина, Черногория, Албания, Норвегия, Грузия присоединились к решению Совета Евросоюза от 18 июня продлить до 23 июня 2019 года срок действия санкций из-за аннексии Крыма.
  • 11 октября депутат европарламента от Германии Ребекка Хармс заявила о необходимости новых санкций в отношении РФ из-за российской агрессии в Азовском море.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 октября, 2018 понедельник

больше новостей

22 октября, 2018 понедельник

21 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать