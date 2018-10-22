Украина и еще 3 государства продлили санкции против РФ

22 октября, 2018, 20:08

Украина вместе с Черногорией, Албанией и Норвегией продлили санкции Совета Европы против России

Об этом говорится в пресс-релизе декларации, обнародованном на сайте Совета Европы в понедельник, 22 октября.

Как отмечается, решение Совета, принятое 12 сентября этого года, продолжает ограничительные меры в отношении Российской Федерации еще на шесть месяцев до 15 марта 2019 года.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна ЕАСТ Норвегия, которая является членом Европейского экономического пространства, а также Украина присоединяются к этому заявлению", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что страны должны обеспечивать, чтобы их национальная политика соответствовала принятому решению Совета что Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его.