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Агрессия РФ в Азовском море: в ЕС заявили о необходимости новых санкций


фото: nabu.gov.ua
Депутат европарламента от Германии Ребекка Хармс заявила о необходимости новых санкций в отношении РФ из-за российской агрессии в Азовском море

Об этом Хармс сказала во время заседания Комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, передает "Укринформ".

"В настоящее время европейская реакция на агрессию России в Азовском море не является достаточной. Мне действительно хотелось бы знать, каким образом в Службе внешних действий и в НАТО идет обсуждение этого вопроса и путей реагирования. Безусловно, все это является поводом для новых санкций. Если такие действия России не будут иметь никаких последствий, то как мы можем останавливать ее агрессию и агрессивную тактику", - сказала Хармс.

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Евродепутат также отметила необходимость более четкой позиции стран Запада по внесению своих изменений к Конституции Украины и перспективы членства страны в НАТО.

"Эти вопросы являются взаимосвязанными и требуют ответа как от НАТО, так и от ЕС", - подытожила Хармс.

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