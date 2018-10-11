Агрессия РФ в Азовском море: в ЕС заявили о необходимости новых санкций
Об этом Хармс сказала во время заседания Комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны, передает "Укринформ".
"В настоящее время европейская реакция на агрессию России в Азовском море не является достаточной. Мне действительно хотелось бы знать, каким образом в Службе внешних действий и в НАТО идет обсуждение этого вопроса и путей реагирования. Безусловно, все это является поводом для новых санкций. Если такие действия России не будут иметь никаких последствий, то как мы можем останавливать ее агрессию и агрессивную тактику", - сказала Хармс.
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Евродепутат также отметила необходимость более четкой позиции стран Запада по внесению своих изменений к Конституции Украины и перспективы членства страны в НАТО.
"Эти вопросы являются взаимосвязанными и требуют ответа как от НАТО, так и от ЕС", - подытожила Хармс.
- Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономические и репутационные потери, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшихся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.
- 14 сентября пограничники ФСБ осуществили провокацию в Азовском море против украинских пограничников.
- 23 сентября военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив. При этом украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив. 27 сентября США передадут Украине два патрульных катера. Украина провела учения по отражению нападения с Азовского моря. ВМС показало видео, как российской катер провоцировал украинские корабли в Азовском море.
- Россия передала часть акватории Азовского моря своим военным.
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