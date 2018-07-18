Украина и еще 4 страны присоединились к санкциям ЕС из-за аннексии Крыма

18 июля, 2018, 23:11

Украина, Черногория, Албания, Норвегия, Грузия присоединились к решению Совета Евросоюза от 18 июня продлить до 23 июня 2019 года срок действия санкций из-за аннексии Крыма

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

Санкции предполагают запрет европейским компаниям инвестировать в аннексированный Крым и импортировать товары с полуострова.

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия присоединились к этому заявлению», — говорится в сообщении.

Страны обязаны осуществить шаги по приведению национальной политики в соответствие к решению Совета ЕС относительно санкций.