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Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене Нагорного

Апелляционный суд Киева оставил под стражей бизнесмена Тимофея Нагорного, подозреваемого в госизмене, без права внесения залога

О таком решении суда в понедельник, 22 октября, сообщила "РБК-Украина".

Как отмечается, во время заседания было рассмотрено апелляционную жалобу прокуратуры относительно предыдущего решения суда первой инстанции относительно ареста Тимофея Нагорного с возможностью внесения залога в 528,6 тысяч гривен.

Рассмотрев жалобу, суд постановил отменить предыдущее решение и выбрать Нагорному меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого без права залога до 30 ноября. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала полученные в ходе расследования материалы следствия, свидетельствующие о вербовке Нагорного российской ФСБ.

  • В начале октября, бывшего мужа олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного арестовали за госизмену с возможностью внесения залога в размере 528,6 тысяч гривен.
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