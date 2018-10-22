Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене Нагорного
22 октября, 2018, 18:00
Апелляционный суд Киева оставил под стражей бизнесмена Тимофея Нагорного, подозреваемого в госизмене, без права внесения залога
О таком решении суда в понедельник, 22 октября, сообщила "РБК-Украина".
Как отмечается, во время заседания было рассмотрено апелляционную жалобу прокуратуры относительно предыдущего решения суда первой инстанции относительно ареста Тимофея Нагорного с возможностью внесения залога в 528,6 тысяч гривен.
Рассмотрев жалобу, суд постановил отменить предыдущее решение и выбрать Нагорному меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого без права залога до 30 ноября. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда.
Ранее Служба безопасности Украины обнародовала полученные в ходе расследования материалы следствия, свидетельствующие о вербовке Нагорного российской ФСБ.
- В начале октября, бывшего мужа олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного арестовали за госизмену с возможностью внесения залога в размере 528,6 тысяч гривен.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-