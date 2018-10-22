Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене Нагорного

22 октября, 2018, 18:00

Апелляционный суд Киева оставил под стражей бизнесмена Тимофея Нагорного, подозреваемого в госизмене, без права внесения залога

О таком решении суда в понедельник, 22 октября, сообщила "РБК-Украина".

Как отмечается, во время заседания было рассмотрено апелляционную жалобу прокуратуры относительно предыдущего решения суда первой инстанции относительно ареста Тимофея Нагорного с возможностью внесения залога в 528,6 тысяч гривен.

Рассмотрев жалобу, суд постановил отменить предыдущее решение и выбрать Нагорному меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого без права залога до 30 ноября. Подозреваемый был взят под стражу в зале суда.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала полученные в ходе расследования материалы следствия, свидетельствующие о вербовке Нагорного российской ФСБ.