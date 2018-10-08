Экс-супруга олимпийской чемпионки Подкопаевой арестовали за госизмену
Это подтвердила в комментарии Еспресо.TV спикер СБУ Елена Гитлянская.
Сканы решения суда о мере пресечения для бизнесмена Тимофея Нагорного опубликовал у себя в Facebook журналист Роман Реведжук.
Согласно документам, 4 октября Печерский суд Киева избрал фигуранту дела арест с возможностью внесения залога в размере 528,6 тысяч гривен.
Как сообщает LIGA.net в СБУ уточнили, что подали апелляцию на это решение, потому что не согласны, что Нагорный должен иметь возможность внести деньги и выйти на свободу. Ее рассмотрят 10 октября.
Сейчас Нагорного содержат в СИЗО. Столичной прокуратурой подана апелляционная жалоба в Киевский апелляционный суд на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева относительно избрания меры пресечения.
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