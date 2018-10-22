СБУ заявила о разоблачении агента ФСБ, который должен был возглавить в Украине пророссийскую политсилу

22 октября, 2018, 12:29

СБУ разоблачила вербовку российской Федеральной службой безопасности украинского бизнесмена и общественного деятеля Тимофея Нагорного, задачей которого было создать в Украине пророссийскую политическую силу

Об этом на брифинге рассказал глава управления СБУ Киева и Киевской области Олег Валендюк, передает Еспресо.TV.

Представители СБУ продемонстрировали видео, на котором Нагорный рассказывает, как его задержали в Москве на Марше мира и привезли в тюрьму, где провели вербовку.

"На Марше мира арестовали в центре Москвы. Они даже не говорят, сколько мне дают и куда меня везут. Они мне сказали: сможешь ли ты возглавить политическую силу, создать структуру, которую возглавишь", - сказал Нагорный.

По словам бизнесмена, задачей новой политсилы должны были стать продвижение в Украине требований внеблокового статуса, отказа от курса в НАТО, придание русскому языку статуса второго государственного и тому подобное. При этом россияне обещали "любую всестороннюю помощь".

"Я с ними общался в течение 2013 года, но последний раз был два месяца назад. У меня за последний год 4 поездки или 5. Я и в администрации (президента России, - ред.) был, и в Госдуме, и на Лубянке", - рассказал Нагорный.

Экс-супруг Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный - украинский бизнесмен, меценат, организатор многочисленных мероприятий, общественный деятель, продюсер, президент "Фонда волонтеров Украины", директор международной компании "Спорт-сервис", которая занимается организацией спортивных шоу, производством одежды и продуктов питания для спортсменов. В 2004-2009 годах был женат на олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Лилия Подкопаевой, с которой имеет сына и дочь.