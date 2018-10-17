Трамп готовит санкции против российских компаний в Сирии, - СМИ
Об этом сообщает NBC News, который ссылается на источники.
Новая военная стратегия не предполагает участия американских военнослужащих в боевых действиях против иранских солдат и против иранских сил, поскольку открытая агрессия противоречит действующим полномочиям США на применение силы в Сирии.
В новом плане, как пишет NBС, предпочтение отдано политическим и дипломатическим усилиям, направленным на экономическое давление. По словам трех источников, ознакомленных с документом, США откажут в помощи на восстановление сирийских районов, где присутствуют иранские и российские вооруженные формирования. США также введут санкции против российских и иранских компаний, работающих над восстановлением Сирии.
Как отмечает телекомпания, таким образом США хотят предотвратить возможный открытый конфликт между американскими военнослужащими и Ираном.
- Напомним, США уже ввели санкции против 20 иранских компаний.
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