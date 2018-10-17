Трамп готовит санкции против российских компаний в Сирии, - СМИ

17 октября, 2018, 21:42

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новый план вывода иранских вооруженных формирований из Сирии, который предусматривает введение санкций против компаний РФ и Ирана

Об этом сообщает NBC News, который ссылается на источники.

Новая военная стратегия не предполагает участия американских военнослужащих в боевых действиях против иранских солдат и против иранских сил, поскольку открытая агрессия противоречит действующим полномочиям США на применение силы в Сирии.

В новом плане, как пишет NBС, предпочтение отдано политическим и дипломатическим усилиям, направленным на экономическое давление. По словам трех источников, ознакомленных с документом, США откажут в помощи на восстановление сирийских районов, где присутствуют иранские и российские вооруженные формирования. США также введут санкции против российских и иранских компаний, работающих над восстановлением Сирии.

Как отмечает телекомпания, таким образом США хотят предотвратить возможный открытый конфликт между американскими военнослужащими и Ираном.