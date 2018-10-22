Рева рассказал, спровоцирует ли повышение цены на газ кризис неплатежей
Об этом в эфире Еспресо. TV сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
По его словам, те, кто не сможет платить, получит государственную помощь в виде субсидий. Относительно вероятного увеличения субсидиантов Рева обратил внимание на наличие двух факторов.
"На повышение количества субсидиантов и размера субсидий работает повышение тарифов. На уменьшение количества субсидиантов работает размер зарплат и пенсий. И если посмотреть на эти два процесса, мы помним, что в новый отопительный сезон начнут учитываться повышенные пенсии, которые состоялись в октябре 2017 года. Плюс в течение первого полугодия, по данным госстата, на 25 % выросла средняя зарплата по стране", - сообщил Рева.
То есть увеличение на 23 % цены на газ, по его словам, осуществлено в пределах того повышение соцстандартов, что происходило в конце прошлого и в первой половине этого года. Именно с учетом этих возможностей госбюджета и была согласована договоренность с МВФ.
"Тех средств, которые предусмотрены на субсидии на 2019 год, их должно хватить. Тем более что с 1 января правительство планирует начать процесс монетизации субсидий, как это предусмотрено законом", - отметил министр соцполитики.
- Ранее, 19 октября, Андрей Рева рассказал об изменениях в получении субсидий после повышения цен на газ с 1 ноября.
- Напомним, в эту пятницу, 19 октября, Кабинет министров принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября 2018 года.
- Позже эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус рассказал, что ждет украинцев после повышения цены на газ.
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