Эксперт рассказал, что ждет украинцев после повышения цены на газ

19 октября, 2018, 19:21

Решение правительства о повышении цены на газ с 1 ноября будет иметь соответствующие последствия для рядовых граждан, которым снова, в отличие от олигархов, придется затягивать пояса

Об этом эфире Еспресо.TV заявил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус.

"Поэтому, когда принимаются такие решения, я всегда спрашиваю: а вы все сделали для того, чтобы и вы и олигархи, которые рядом, также затянули пояса? Мы для чего поднимаем цену на газ? Чтобы быть независимыми от импорта российского газа. Но сегодня, в частности Полтавский облсовет в очередной раз отказал государственной Укргаздобыче в выдаче новых лицензий на газ. А частным компаниям-пустишкам такую лицензию выдано", - отметил Герус.

Следовательно, по его словам, речь идет о непрозрачности выдачи лицензий, когда настоящим отечественным добытчикам газа лицензии не выдаются.

При этом он отметил, что решение правительства о повышении цены на газ с 1 ноября таки разблокирует сотрудничество с МВФ. Поэтому, когда было понятно, что будет очередной транш, соответственно был принят бюджет в первом чтении.

В любом случае, по словам экперта, те, кто оформляет субсидии, будут способны "переварить". Единственное, что, по мнению эксперта, также является недобрым: власть должна позаботиться о большой коммуникации с населением.

"Информация не доходит до всех вовремя. Сегодня меняли правила получения субсидий... Соответственно те, кто с новой ценой на газ подпадает под субсидии, должны решить эти вопросы за полтора месяца... И то, что страна попала в такой цейтнот, это нехорошо", - считает Герус.

Именно поэтому, по его словам, такие решения стоит принимать заранее.

"Если хотите поднять цену на газ, сделайте это летом, скажите, что цена будет поднять с первого ноября, октября, первого декабря. Чтобы было время подготовиться", - подчеркнул эксперт.