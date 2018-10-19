Минсоцполитики разработало 7 изменений для упрощения получения субсидий
19 октября, 2018, 17:23
Министр социальной политики рассказал об изменениях в процессе получения субсидий в контексте повышения цен на газ с 1 ноября
Кабинет Министров собрался на экстренное заседание по поводу повышения цен на газ.
Правительство приняло решение поднять стоимость цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%
В связи с этим министр социальной политики Андрей Рева презентовал усовершенствованные условия оформления субсидий. В частности, речь идет о расширении круга тех, кто имеет право на субсидию.
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