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Минсоцполитики разработало 7 изменений для упрощения получения субсидий


фото: kmu.gov.ua
Министр социальной политики рассказал об изменениях в процессе получения субсидий в контексте повышения цен на газ с 1 ноября

Кабинет Министров собрался на экстренное заседание по поводу повышения цен на газ.

Правительство приняло решение поднять стоимость цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%

В связи с этим министр социальной политики Андрей Рева презентовал усовершенствованные условия оформления субсидий. В частности, речь идет о расширении круга тех, кто имеет право на субсидию.

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