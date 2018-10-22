Летим в лучшую страну в мире - украинец Зинченко о матче "Манчестер Сити" в Харькове
22 октября, 2018, 12:43
Украинский футболист Александр Зинченко с хорошим настроением прибыл из "Манчестер Сити" в Харьков на матч Лиги чемпионов против "Шахтера"
Об этом сообщает Legioners.ua в Instagram.
Перед отлетом в Харьков Александр Зинченко в аэропорту показал паспорт Украины и воскликнул: "Мы летим в самую лучшую страну в мире".
Матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится 23 октября.
▫ "Мы летим в самую лучшую страну на свете" © Александр Зинченко (@zinchenko_96 / @mancity) #Legionnaires #Legioners #Ukraine #Легионеры #Украины #Oleksandr #Zinchenko #Александр #Зинченко #ManCity #ManchesterCity #Мансити #манчестер сити #ЗбірнаУкраїни #МиЗбірна #PremierLeague #Football #Top #Player #LegionersUa
- К матчу с "Шахтером" восстановился лидер "Манчестер Сити" - Кевин Де Брюйне.
- В предыдущей игре Лиги чемпионов "Шахтер" в гостях сыграл вничью с французским "Лионом".
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-