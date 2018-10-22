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Летим в лучшую страну в мире - украинец Зинченко о матче "Манчестер Сити" в Харькове


фото: smotrisport.tv
Украинский футболист Александр Зинченко с хорошим настроением прибыл из "Манчестер Сити" в Харьков на матч Лиги чемпионов против "Шахтера"

Об этом сообщает Legioners.ua в Instagram.

Перед отлетом в Харьков Александр Зинченко в аэропорту показал паспорт Украины и воскликнул: "Мы летим в самую лучшую страну в мире".

Матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" состоится 23 октября.

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