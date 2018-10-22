Омелян пообещал украинцам поезда Hyperloop за 5-10 лет
Об этом сообщает "Укринформ".
"Мы следим за прогрессом. Для Украины это обозримая перспектива в ближайшие пять, максимум десять лет", - сказал Омелян.
В июне этого года Министерство подписало меморандум с компанией Hyperloop Transportation Technologies. В связи с ним, стороны обязуются вместе разрабатывать технологии и искать инвесторов для воплощения этого проекта.
Нyperloop (с английского “гиперпетля”) - это новая система суперскоростного транспорта, которая должна быть быстрее и безопаснее всех имеющихся на данный момент. За основу изобретатель Илон Маск взял идею поезда в вакуумной трубе, который будет передвигаться по надземному трубопроводу. За счет того, что в трубе не будет воздуха и сцепления с поверхностью, поезд сможет разгоняться быстрее.
В трубе используют два вида капсул - пассажирские и грузовые. Они будут двигаться со скоростью от 480 до 1220 км/час. в зависимости от особенностей маршрута. Например, доехать из Киева до Львова транспортной системой Hyperloop можно было бы за полчаса.
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