Омелян пообещал украинцам поезда Hyperloop за 5-10 лет

22 октября, 2018, 15:40

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что в ближайшие 5, максимум - 10 лет в Украине состоится запуск сверхскоростного поезда по технологии Hyperloop

Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы следим за прогрессом. Для Украины это обозримая перспектива в ближайшие пять, максимум десять лет", - сказал Омелян.

В июне этого года Министерство подписало меморандум с компанией Hyperloop Transportation Technologies. В связи с ним, стороны обязуются вместе разрабатывать технологии и искать инвесторов для воплощения этого проекта.

Нyperloop (с английского “гиперпетля”) - это новая система суперскоростного транспорта, которая должна быть быстрее и безопаснее всех имеющихся на данный момент. За основу изобретатель Илон Маск взял идею поезда в вакуумной трубе, который будет передвигаться по надземному трубопроводу. За счет того, что в трубе не будет воздуха и сцепления с поверхностью, поезд сможет разгоняться быстрее.

В трубе используют два вида капсул - пассажирские и грузовые. Они будут двигаться со скоростью от 480 до 1220 км/час. в зависимости от особенностей маршрута. Например, доехать из Киева до Львова транспортной системой Hyperloop можно было бы за полчаса.