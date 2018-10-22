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Маск назвал дату запуска первого вакуумного поезда Hyperloop


фото: govtech
Основатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый вакуумный поезд Hyperloop запустят в США в штате Калифорния 10 декабря 2018 года

Об этом Маск сообщил в Twitter.

Запуск состоится в городе Хоторн. По словам Маска, первый вакуумный тоннель почти готов, а его открытие запланировано также на 10 декабря.

На открытии тоннеля проведут торжественные мероприятия, после чего желающие смогут бесплатно покататься в капсуле.

Маск отметил, что максимальная скорость поезда в тоннеле - 250 км в час.

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