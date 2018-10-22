Маск назвал дату запуска первого вакуумного поезда Hyperloop
22 октября, 2018, 11:35
Основатель и руководитель компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый вакуумный поезд Hyperloop запустят в США в штате Калифорния 10 декабря 2018 года
Об этом Маск сообщил в Twitter.
Запуск состоится в городе Хоторн. По словам Маска, первый вакуумный тоннель почти готов, а его открытие запланировано также на 10 декабря.
На открытии тоннеля проведут торжественные мероприятия, после чего желающие смогут бесплатно покататься в капсуле.
Маск отметил, что максимальная скорость поезда в тоннеле - 250 км в час.
The first tunnel is almost done— Elon Musk (@elonmusk) 22 октября 2018 г.
- Напомним, компания Virgin Hyperloop One представила рабочий прототип пассажирской капсулы Vision 2030 Hyperloop Pod для системы высокоскоростной вакуумной железной дороги.
- Тем временем в США Boring Company Илона Маска присоединилась к конкурсу на строительство высокоскоростной пассажирской линии, которая свяжет центр Чикаго с аэропортом O'Hare.
- По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, тестовый участок для скоростных вакуумных поездов Hyperloop появится в Украине в 2019 году, а реальный эксплуатационный участок — через 5 лет.
- Компания Hyperloop Transportation Technologies Inc. показала, как выглядит первая в мире полномасштабная пассажирская капсула.
- Основатель компании Virgin рассказал, сколько будет стоить поездка на Hyperloop One.
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