Омелян подписал меморандум о создании сети Hyperloop "Львов–Киев–Одесса"
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
14 июня прошла публичная дискуссия "Гиперлуп в Украине" при участии главного исполнительного директора Нyperloop Transportation Technologies Дыра Алборна и глава Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. В результате разговора министр и глава компании подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
"Очень важно, что есть такие прогрессивные министры, которые понимают, что развитие страны не происходит само по себе, а его нужно подталкивать. Украина вместе с рядом других стран, которые хотят присоединиться к тестированию Нyperloop, уже в мировом тренде. Но мы вместе должны осуществить эту реальность", - заявил Алборн.
По информации, целью подписанного меморандума является строительство в Украине сети Hyperloop по маршруту "Львов–Киев–Одесса". Такая система даст возможность украинцам за 40 минут преодолеть расстояние между городами на скорости 1200 км/час.
По расчетам компании Hyperloop, одна коммерческая линия HypeUA сможет на сутки перевозить до 164 тысяч пассажиров с интервалом движения капсулы каждые 40 секунд.
- 22 февраля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал создание тестовой площадки подземной вакуумной транспортной системы Hyperloop в Днипре.
- Руководитель украинского проекта по строительству Hyperloop HypeUA Александр Озеран заявил, что строительство тестовой площадки Hyperloop в Украине будет стоить вдвое дешевле, чем строительство евроколеи.
- В мае стало известно, что Еврокомиссия рассмотрит возможность финансирования строительства тестовой площадки для Hyperloop в Днипре.
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