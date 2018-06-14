Омелян подписал меморандум о создании сети Hyperloop "Львов–Киев–Одесса"

14 июня, 2018, 19:04

Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop договорились о сотрудничестве в области разработки подземной вакуумной транспортной системы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

14 июня прошла публичная дискуссия "Гиперлуп в Украине" при участии главного исполнительного директора Нyperloop Transportation Technologies Дыра Алборна и глава Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. В результате разговора министр и глава компании подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

"Очень важно, что есть такие прогрессивные министры, которые понимают, что развитие страны не происходит само по себе, а его нужно подталкивать. Украина вместе с рядом других стран, которые хотят присоединиться к тестированию Нyperloop, уже в мировом тренде. Но мы вместе должны осуществить эту реальность", - заявил Алборн.

По информации, целью подписанного меморандума является строительство в Украине сети Hyperloop по маршруту "Львов–Киев–Одесса". Такая система даст возможность украинцам за 40 минут преодолеть расстояние между городами на скорости 1200 км/час.

По расчетам компании Hyperloop, одна коммерческая линия HypeUA сможет на сутки перевозить до 164 тысяч пассажиров с интервалом движения капсулы каждые 40 секунд.