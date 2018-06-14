 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Омелян подписал меморандум о создании сети Hyperloop "Львов–Киев–Одесса"

Министерство инфраструктуры и компания Hyperloop договорились о сотрудничестве в области разработки подземной вакуумной транспортной системы

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

14 июня прошла публичная дискуссия "Гиперлуп в Украине" при участии главного исполнительного директора Нyperloop Transportation Technologies Дыра Алборна и глава Министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. В результате разговора министр и глава компании подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

"Очень важно, что есть такие прогрессивные министры, которые понимают, что развитие страны не происходит само по себе, а его нужно подталкивать. Украина вместе с рядом других стран, которые хотят присоединиться к тестированию Нyperloop, уже в мировом тренде. Но мы вместе должны осуществить эту реальность", - заявил Алборн.

По информации, целью подписанного меморандума является строительство в Украине сети Hyperloop по маршруту "Львов–Киев–Одесса". Такая система даст возможность украинцам за 40 минут преодолеть расстояние между городами на скорости 1200 км/час.

По расчетам компании Hyperloop, одна коммерческая линия HypeUA сможет на сутки перевозить до 164 тысяч пассажиров с интервалом движения капсулы каждые 40 секунд.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

14 июня, 2018 четверг

13 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать