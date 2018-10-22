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Моуринью ищет в "Манчестер Юнайтед" шпиона


фото: Daily Mail
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ищет шпиона, который "слил" в сеть стартовый состав команды перед матчем с "Челси"

Об этом сообщает Daily Mail.

Жозе Моуринью после игры с "Челси" был вне себя от ярости. За несколько часов до начала матча в социальных сетях появилась информация о том, кто выйдет в стартовом составе его команды. В частности, стало известно о выходе Хуана Маты.

Моуринью намерен провести внутреннее расследование в "Манчестер Юнайтед", чтобы узнать, кто мог "слить" информацию. О том, каким будет стартовый состав, знали только игроки и члены тренерского штаба.

Матч между МЮ и "Челси" в 9-м туре чемпионата Англии завершился вничью 2:2.

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