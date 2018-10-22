Моуринью ищет в "Манчестер Юнайтед" шпиона
22 октября, 2018, 15:32
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ищет шпиона, который "слил" в сеть стартовый состав команды перед матчем с "Челси"
Об этом сообщает Daily Mail.
Жозе Моуринью после игры с "Челси" был вне себя от ярости. За несколько часов до начала матча в социальных сетях появилась информация о том, кто выйдет в стартовом составе его команды. В частности, стало известно о выходе Хуана Маты.
Моуринью намерен провести внутреннее расследование в "Манчестер Юнайтед", чтобы узнать, кто мог "слить" информацию. О том, каким будет стартовый состав, знали только игроки и члены тренерского штаба.
Матч между МЮ и "Челси" в 9-м туре чемпионата Англии завершился вничью 2:2.
- Жозе Моуринью находится на грани отставки, в случае которой "Манчестер Юнайтед" заплатит португальскому тренеру компенсацию в 26 млн евро.
- Одним из вероятных кандидатов на замену Моуриньо в МЮ СМИ назвали Зинедина Зидана.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-