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В МЮ намекнули на назначение Зидана вместо Моуринью


фото: eurosport
"Манчестер Юнайтед" может отправить Жозе Моуриньо в отставку и назначить тренером Зинедина Зидана

Об этом сообщает iSport.ru.

"Манчестер Юнайтед" не может выиграть в четырех домашних матчах подряд, а Жозе Моуринью конфликтует со всеми лидерами команды.

В качестве преемника португальца СМИ называют Зинедина Зидана. Похоже, в "Манчестере" уже готовятся к появлению француза. В программке к матчу "МЮ" с "Валенсией" в Лиге чемпионов вышла статья с Зиданом на фото и заголовком "Раскатки красной ковровой дорожки".

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