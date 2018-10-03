В МЮ намекнули на назначение Зидана вместо Моуринью
3 октября, 2018, 10:49
"Манчестер Юнайтед" может отправить Жозе Моуриньо в отставку и назначить тренером Зинедина Зидана
Об этом сообщает iSport.ru.
"Манчестер Юнайтед" не может выиграть в четырех домашних матчах подряд, а Жозе Моуринью конфликтует со всеми лидерами команды.
В качестве преемника португальца СМИ называют Зинедина Зидана. Похоже, в "Манчестере" уже готовятся к появлению француза. В программке к матчу "МЮ" с "Валенсией" в Лиге чемпионов вышла статья с Зиданом на фото и заголовком "Раскатки красной ковровой дорожки".
The #mufc programme sub-editor may have a mischievous sense of humour pic.twitter.com/dwcHDy6jh7— Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 2 октября 2018 г.
- Во 2-м туре Лиги чемпионов МЮ потерпел очередную неудачу и не сумел дома переиграть испанскую "Валенсию".
- В другом матче "Реал" опозорился в выездном поединке против российского ЦСКА.
- "Шахтер" в гостевом матче против "Лиона" выигрывал со счетом 2:0, однако не удержал победу.
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