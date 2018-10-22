Химические выбросы в Крыму: оккупанты запустили "Крымский титан"
22 октября, 2018, 20:49
В Армянске в субботу, 20 октября, начали запуск завода "Крымский титан", на котором были зафиксированы химические выбросы
Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Росприроднадзора.
"Сотрудники Росприроднадзора 20 октября приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода "Титановые инвестиции", – говорится в сообщении.
Эту информацию оккупационным СМИ также подтвердил российский глава администрации Армянска Василий Телиженко.
"В субботу состоялся запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того чтобы завод заработал на полную мощность, необходимо примерно неделю", – уточнил Телиженко.
- Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины", которым в течение суток покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общую слабость.
- Причиной выпадения вещества оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО Титановые инвестиции.
- 3 сентября пограничники Херсонского отряда обнаружили превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе.
- После выбросов вредных веществ на заводе “Крымский титан” в Армянске с 14 сентября ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Жители Армянска, что в оккупированном Крыму, пожаловались на новые химические выбросы в воздух, связанные с заводом "Крымский Титан".
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