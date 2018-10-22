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Химические выбросы в Крыму: оккупанты запустили "Крымский титан"

В Армянске в субботу, 20 октября, начали запуск завода "Крымский титан", на котором были зафиксированы химические выбросы

Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

"Сотрудники Росприроднадзора 20 октября приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода "Титановые инвестиции", – говорится в сообщении.

Эту информацию оккупационным СМИ также подтвердил российский глава администрации Армянска Василий Телиженко.

"В субботу состоялся запуск завода. На предприятии пошли все процессы. Для того чтобы завод заработал на полную мощность, необходимо примерно неделю", – уточнил Телиженко.

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