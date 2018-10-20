Стало известно, когда суд назначит наказание Манафорту

20 октября, 2018, 17:23

Правительство США получило полномочия на изъятие имущества Пола Манафорта, бывшего советника Виктора Януковича и Дональда Трампа, которое было незаконно приобретено в результате ухода от налогообложения и нарушения правил лоббистской деятельности, на общую сумму $15 млн

Среди активов политтехнолога апартаменты Манафорта в Trump Tower в Нью-Йорке, его дом в Гемптонз, а также средства на банковских счетах и суммы страхования жизни, сообщает Голос Америки со ссылкой на решение суда.

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Также отмечается, что наказание политтехнологу назначат 8 февраля 2019-го в суде Александрии по восьми пунктам обвинения в банковском мошенничестве и уходе от налогообложения. Эту дату объявил судья Эллис во время слушаний в пятницу, 19 октября 2018 года. Судья также отклонил десять обвинений по которым присяжные не смогли прийти к согласию во время судебного процесса летом.

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По оценке юристов, Манафорт, вероятно, получит наказание в 8-10 лет заключения.

Как отмечается, 69-летний Манафорт прибыл в суд в инвалидной коляске, а его адвокат заявил о проблемах своего подзащитного со здоровьем.