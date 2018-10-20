 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Стало известно, когда суд назначит наказание Манафорту


фото: chastime
Правительство США получило полномочия на изъятие имущества Пола Манафорта, бывшего советника Виктора Януковича и Дональда Трампа, которое было незаконно приобретено в результате ухода от налогообложения и нарушения правил лоббистской деятельности, на общую сумму $15 млн

Среди активов политтехнолога апартаменты Манафорта в Trump Tower в Нью-Йорке, его дом в Гемптонз, а также средства на банковских счетах и суммы страхования жизни, сообщает Голос Америки со ссылкой на решение суда.

Читайте также: Кровавые деньги из Украины: за что осудили Манафорта

Также отмечается, что наказание политтехнологу назначат 8 февраля 2019-го в суде Александрии по восьми пунктам обвинения в банковском мошенничестве и уходе от налогообложения. Эту дату объявил судья Эллис во время слушаний в пятницу, 19 октября 2018 года. Судья также отклонил десять обвинений по которым присяжные не смогли прийти к согласию во время судебного процесса летом.

Читайте также: От Януковича до Кличко: как Манафорт пытался устроиться в столичной мэрии

По оценке юристов, Манафорт, вероятно, получит наказание в 8-10 лет заключения.

Как отмечается, 69-летний Манафорт прибыл в суд в инвалидной коляске, а его адвокат заявил о проблемах своего подзащитного со здоровьем.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 октября, 2018 суббота

больше новостей

20 октября, 2018 суббота

19 октября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать