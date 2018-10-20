Стало известно, когда суд назначит наказание Манафорту
Среди активов политтехнолога апартаменты Манафорта в Trump Tower в Нью-Йорке, его дом в Гемптонз, а также средства на банковских счетах и суммы страхования жизни, сообщает Голос Америки со ссылкой на решение суда.
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Также отмечается, что наказание политтехнологу назначат 8 февраля 2019-го в суде Александрии по восьми пунктам обвинения в банковском мошенничестве и уходе от налогообложения. Эту дату объявил судья Эллис во время слушаний в пятницу, 19 октября 2018 года. Судья также отклонил десять обвинений по которым присяжные не смогли прийти к согласию во время судебного процесса летом.
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По оценке юристов, Манафорт, вероятно, получит наказание в 8-10 лет заключения.
Как отмечается, 69-летний Манафорт прибыл в суд в инвалидной коляске, а его адвокат заявил о проблемах своего подзащитного со здоровьем.
- Напомним, ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер обнародовал список из более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может использовать против Пола Манафорта в суде.
- Манафорт потребовал изъять из дела его фотографии с Януковичем, сделанные во время визита в Украину.
- Следственная группа Мюллера представила более 300 документов, которые раскрывают детали сотрудничества Манафорта с Партией регионов и Оппозиционным блоком.
- Мюллер заявил, что Манафорт получил за работу политического консультанта в Украине более $60 млн.
- Суд присяжных признал Манафорта виновным в неуплате налогов. Манафорт согласился на сотрудничество со спецпрокурором Мюллером.
- "Регионалы" платили Манафорту через оффшор, зарегистрированный на украденный паспорт донецкого парикмахера Евгения Касеева.
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