От Януковича до Кличко: как Манафорт пытался устроиться в столичной мэрии

30 июля, 2018, 16:17

Политтехнолог и лоббист Пол Манафорт, которого судят в США по нескольким обвинениям, в 2014 году предлагал сотрудничество киевскому мэру Виталию Кличко

Об этом сообщает BBC со ссылкой на документы по делу против политтехнолога, которые собрал офис американского спецпрокурора Роберта Мюллера.

Обвинение передало суду несколько сотен страниц документов, часть из которых касается "украинского периода" с 2005 по 2014 год. По информации, через три месяца после расстрелов на Майдане Независимости в 2014 году, Пол Манафорт отправил своему помощнику Константину Килимнику большую презентацию и план реструктуризации Киевской городской государственной администрации. Она предназначалась для мэра с инициалами "V. K.", то есть Виталий Кличко.

По плану Манафорта, в столичной администрации должны работать две команды: политтехнолога и самого мэра. Первыми шагами мэра должны быть: работа с прессой, создание медиабазы, установление отношений с собственниками ключевых СМИ, которые будут доносить тезисы мэра Кличко.

Также в планах - подготовка месседжей и выступлений мэра, создание для него "военной комнаты", кампания в соцсетях, блоггинг и прочее. Вторая фаза плана включала пресс-конференции, звонки европейским лидерам и график событий, работу с соцсетями.

Манафорт предлагал мэру Киева такие инициативы:

100% возврат налога на доход, уплаченныйого в Киеве, в городской бюджет,

ужесточение штрафов за нарушение правил парковки,

подчинение глав райадминистраций столицы мэру,

провести аудит коммунальных предприятий,

освободить и отремонтировать здание мэрии,

горсовет перенести в один из офисных центров или разместить его в одной из райадминистраций.

Также политтехнолог предлагал четко разделить полномочия между департаментами по борьбе с коррупцией, уменьшить бюрократические процедуры, объединить должности мэра и главы КГГА и уменьшить количество заместителей.

В комментарии BBC News Украина Виталий Кличко признал, что в 2014 году компания Манафорта действительно предлагала свои консультационные услуги.

"Поскольку фамилия Манафорта было известна в этой сфере, разговоры с ними велись. Они тогда подготовили некоторые презентационные - тестовые вещи", - сказал мэр Киева.

По его словам, в этих предложениях были общие моменты, "ничего такого архинового, чего мы не знали".

"Поэтому, можно сказать, что предлагаемое сотрудничество закончилось так и не начавшись", - подытожил Виталий Кличко.