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В США началась конфискация имущества Манафорта

Команда специального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила к конфискации квартиры Пола Манафорта в небоскребе Trump Tower, которая входит в перечень объектов недвижимости в Нью-Йорке, подлежащих конфискации по постановлению суда

Об этом сообщает Fox News.

"Команда специального советника Роберта Мюллера в пятницу приступила к конфискации квартиры в Trump Tower, которая принадлежит бывшему главе кампании Трампа Полу Манафорту", - говорится в сообщении.

Также в Манафорта будут конфискованы три банковские счета и один полис страхования жизни.

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