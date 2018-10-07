В США началась конфискация имущества Манафорта

7 октября, 2018, 14:29

Команда специального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила к конфискации квартиры Пола Манафорта в небоскребе Trump Tower, которая входит в перечень объектов недвижимости в Нью-Йорке, подлежащих конфискации по постановлению суда