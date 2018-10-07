В США началась конфискация имущества Манафорта
7 октября, 2018, 14:29
Команда специального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила к конфискации квартиры Пола Манафорта в небоскребе Trump Tower, которая входит в перечень объектов недвижимости в Нью-Йорке, подлежащих конфискации по постановлению суда
Об этом сообщает Fox News.
"Команда специального советника Роберта Мюллера в пятницу приступила к конфискации квартиры в Trump Tower, которая принадлежит бывшему главе кампании Трампа Полу Манафорту", - говорится в сообщении.
Также в Манафорта будут конфискованы три банковские счета и один полис страхования жизни.
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