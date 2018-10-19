В Минфине объяснили, что будут делать с кредитом МВФ

19 октября, 2018, 22:57

Новое соглашение stand-by в сумме $3,9 млрд с МВФ будет достаточной опорой для Украины, пока продолжаются структурные реформы

Об этом заявила и. о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы убеждены, что соглашение stand-by будет достаточной опорой для Украины, пока мы продолжаем структурные реформы. Экономика Украины растет уже в течение десяти кварталов подряд, инфляция и дефицит бюджета - под контролем, другие макроэкономические показатели тоже демонстрируют положительную динамику", - прокомментировала заявление МВФ Маркарова.

По словам Маркаровой, новая программа закладывает основу для сотрудничества Украины и МВФ на срок, выходящий за пределы президентских и парламентских выборов в 2019 году, и поможет Украине в дальнейшем воплощать фискальную и монетарную политику.

"Продолжение сотрудничества с МВФ позволит нашему правительству получать финансирование на очень привлекательных условиях и наращивать валютные резервы, которые сейчас составляют 18 млрд долларов", - заявила Маркарова.

В Минфине отметили, что ожидается, что Совет МВФ утвердит программу до конца 2018 при условии, что Украина выполнит все договоренности, в том числе принятие Верховной Радой государственного бюджета, который соответствует рекомендациям МВФ.