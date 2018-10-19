Кабмин с 1 ноября повысил цену на газ

19 октября, 2018, 17:07

Кабинет министров принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября 2018 года

Об этом передает Еспресо.TV.

Решение о повышении цены на газ было принято во время внеочередного заседания правительства в пятницу, 19 октября.

Согласно решению правительства, с 1 ноября цена повышена до 8550 грн за тысячу кубометров газа.

Глава правительства Владимир Гройсман отметил, что цена повышена на 23,5%.

По словам Гройсмана, это было непростое решение.

"Еще с июля мы работали над тем, чтобы найти компромисс относительно цены на газ, но не все в моих силах", - сказал премьер.

Он напомнил, что у Украины есть очень большие долги, которые надо возвращать, а обязательства по выравниванию цены на газ было принято еще в 2008 году.

Гройсман добавил, что если не будет решен вопрос относительно цены на газ, то есть риск разрыва сотрудничества с Международным валютным фондом, что приведет к дефолту.

"Я понимаю, что для каждой украинской семьи это трудно, но должен отметить, что изначально планировалось увеличить на 60%, но в результате тяжелых переговоров мы договорились о компромиссе", - сказал Гройсман.

Отметим, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) работала в Киеве в период с 6 по 19 сентября. Переговоры с представителями фонда относительно выполнения условий для предоставления дальнейшего финансирования касались тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.