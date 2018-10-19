Правительство взыскало в госбюджет 90% прибыли "Нафтогаза"

19 октября, 2018, 22:23

Кабинет министров решил направить в государственный бюджет Украины 90% прибыли НАК "Нафтогаз Украины"

О таком решении правительства в пятницу, 19 октября, сообщил премьер Владимир Гройсман, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета - на нужды украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - отметил Гройсман.

Кроме того, по его словам, среди других приоритетных решений правительства является увеличение собственной добычи газа

По итогам 2017 года НАК "Нафтогаз" получил чистую консолидированную прибыль 39,449 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем в 2016 году. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году увеличился на 18% - до 227,478 млрд грн.