 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правительство взыскало в госбюджет 90% прибыли "Нафтогаза"

Кабинет министров решил направить в государственный бюджет Украины 90% прибыли НАК "Нафтогаз Украины"

О таком решении правительства в пятницу, 19 октября, сообщил премьер Владимир Гройсман, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение о том, что 90% прибыли НАК "Нафтогаз" будет возвращено в бюджет, а из бюджета - на нужды украинских граждан. Думаю, это будет справедливо. Вместо чрезмерных зарплат и премий это все должно быть в государственной казне", - отметил Гройсман.

Кроме того, по его словам, среди других приоритетных решений правительства является увеличение собственной добычи газа

По итогам 2017 года НАК "Нафтогаз" получил чистую консолидированную прибыль 39,449 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем в 2016 году. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году увеличился на 18% - до 227,478 млрд грн.

  • Напомним, в эту пятницу, 19 октября, Кабинет министров принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября 2018 года.
  • Позже эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус рассказал, что ждет украинцев после повышения цены на газ.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2018 пятница

больше новостей

19 октября, 2018 пятница

18 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать