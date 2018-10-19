Почему мы умнее животных. Ученые приблизились к ответу

19 октября, 2018, 17:41

Ученые из MIT сравнили скорость сигналов между нейронами в мозге людей и крыс и обнаружили огромную разницу в силе сигнала и глубине его обработки

Об этом пишет ScienceAlert.

Для проведения эксперимента нейробиологи удалили небольшой участок мозга с передней височной доли у нескольких добровольцев в рамках хирургического вмешательства для лечения эпилепсии. Удаление такого куска мозга никак не скажется на жизни пациентов, однако это даст огромный толчок к изучению работы нейронов.

Чтобы поддерживать жизнь нейронов в образцах с мозгов добровольцев хотя бы сутки, исследователи погрузили их в спинномозговую жидкость и измеряли, как сигналы распространяются по их длине.

Аналогичные исследования ранее проводились на нейронах крыс. Работу нейронов человеческого мозга сравнивали с электрохимическими процессами, происходящими в мозге грызунов.

"Это наиболее тщательные детальные измерения на сегодняшний день физиологических свойств нейронов человека", - говорит Нельсон Спрустон. Он не принимал участия в исследовании, но, будучи старшим директором научных программ в Медицинском институте им. Говарда Хьюза в Джанели, понимает его значение.

"Эти эксперименты технически очень сложные даже на крысах, поэтому удивительно, что они сделали это "на людях", - добавляет он.

Передача сигналов в нейроне напоминает дерево, лишенное листвы, объясняют нейробиологи. Ветви, называемые дендритами, собирают сигналы с других ячеек и передают их в тело клетки в длинный тонкий "сундук"- аксон.

Оказалось, этот процесс позволяет не только передавать сигналы, но и настраивать его, обрабатывая информацию. В определенном смысле эти "ветви" можно рассматривать как транзисторы - они усиливают одни сигналы, блокируя другие.

"Дело не в том, что люди умные, а другие животные - глупые. И даже не в том, что у нас больше нейронов. Просто от самого начала нейроны в человеческом мозге ведут себя по-другому", - говорит Марк Харнетт, ведущий автор исследования.

В человеческих нейронах существует гораздо больше электрической компартментализации - это позволяет различным частям быть более независимыми и также приводит к потенциальному увеличению мощности единичных нейронов. При этом пока непонятно, является ли главной причиной этого именно странная архитектура нейронов.