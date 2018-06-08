Украина и МВФ пока не договорились о повышении цены на газ

8 июня, 2018, 23:30

Требование Международного валютного фонда о повышении цены на газ для населения остается, Украина и МВФ находятся в "постоянном поиске" решения

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, информирует "112 Украина".

"Что касается нашего сотрудничества и еще ряда сложных вопросов, в частности это вопрос цены газа, пока по нему нет решения", - отметил он.

Гройсман заверил, что для правительства ключевое значение имеет уровень цены на газ для населения.

"Поэтому мы ищем правильный подход для того, чтобы любые изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты тем, кто имеет небольшие доходы", - подчеркнул он.

Напомним, среди ключевых требований МВФ для предоставления очередного транша кредита является создание антикоррупционного суда и установление рыночной цены на газ для населения.