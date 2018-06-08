Украина и МВФ пока не договорились о повышении цены на газ
8 июня, 2018, 23:30
Требование Международного валютного фонда о повышении цены на газ для населения остается, Украина и МВФ находятся в "постоянном поиске" решения
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, информирует "112 Украина".
"Что касается нашего сотрудничества и еще ряда сложных вопросов, в частности это вопрос цены газа, пока по нему нет решения", - отметил он.
Гройсман заверил, что для правительства ключевое значение имеет уровень цены на газ для населения.
"Поэтому мы ищем правильный подход для того, чтобы любые изменения в формировании цены газа не привели к увеличению оплаты тем, кто имеет небольшие доходы", - подчеркнул он.
Напомним, среди ключевых требований МВФ для предоставления очередного транша кредита является создание антикоррупционного суда и установление рыночной цены на газ для населения.
- 24 января директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Фонд готов продолжать поддержку Украины во внедрении реформ и призывает их ускорить.
- Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что Украина получит следующий транш кредита МВФ в июне 2018 года.
- В апреле Нацбанк заявил, что ожидает поступление очередного транша Международного валютного фонда в начале третьего квартала 2018 года.
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