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Кабмин еще две недели будет продавать газ по сниженной цене, - СМИ

По данным СМИ, правительство продлило еще на две недели действие специальных обязательств по продаже газа для потребностей населения и теплокоммунэнерго

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 предусматривало, что спецобязательство по продаже газа по заниженной цене продлится до 1 апреля 2018 года, затем правительство продлило их до конца мая, потом до конца июля, августа и сентября. А 28 сентября правительство сообщило, что действие спецобязательства продлено до 18 октября.

В рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, Украина должна была отказаться от продажи газа для населения по сниженной цене, и перейти к рыночным ценам.

Напомним, что продажа газа для населения по рыночным ценам - один из главных вопросов для возобновления финансирования со стороны МВФ.

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