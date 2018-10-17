Кабмин еще две недели будет продавать газ по сниженной цене, - СМИ
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в правительстве.
Постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 предусматривало, что спецобязательство по продаже газа по заниженной цене продлится до 1 апреля 2018 года, затем правительство продлило их до конца мая, потом до конца июля, августа и сентября. А 28 сентября правительство сообщило, что действие спецобязательства продлено до 18 октября.
В рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, Украина должна была отказаться от продажи газа для населения по сниженной цене, и перейти к рыночным ценам.
Напомним, что продажа газа для населения по рыночным ценам - один из главных вопросов для возобновления финансирования со стороны МВФ.
- Ранее Министерство финансов Украины заявило, что ожидает получить следующий транш кредита МВФ осенью 2018 года.
- Сейчас продолжаются переговоры с представителями фонда по выполнению условий для предоставления дальнейшего финансирования, в частности, в отношении тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.
- Миссия Международного валютного фонда (МВФ) работала в Киеве в период с 6 по 19 сентября
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