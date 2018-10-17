В Сейме Литвы предлагают запретить въезд в страну пропутинским артистам

17 октября, 2018, 13:24

Депутаты Сейма Литвы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас обратились к главе МИД Литвы Линасу Линкявичюсу с призывом дополнить список нежелательных в Литве лиц исполнителями, которые публично или в своем творчестве выражают поддержку агрессивной внешней политике России

Об этом сообщает портал Delfi.

Таким лицам предлагают запретить въезд в Литву и проведение выступлений здесь.

"Несколько месяцев назад Кащюнас обратился в МИД с просьбой запретить въезд в Литву пропутинскому исполнителю Тимуру Юнусову (Тимати). В ответ было сказано, что Юнусов имеет право на въезд в Литву и организацию выступлений. Мы ознакомились с аргументами МИД и считаем, что необходимо пересмотреть и дополнить порядок и критерии включения лиц в список невъездных. Действующие сейчас критерии - не впускать человека только в том случае, если он отрицает территориальную целостность Литвы, - слишком узкие. Такой порядок приводит к тому, что действия российских пропагандистов в Литве не прекращаются", - пояснил мотивы обращения к МИД Ажубалис.

По словам Кащюнаса, случай Юнусова не является исключением, а исполнители, которые способствуют действиям российской власти в информационной войне, должны знать цену своим действиям.

"Россия в рамках информационной войны часто использует культуру как оружие пропаганды, поскольку именно через культуру вражеская пропаганда лучше закрепляется в сознании людей. Кремль считает благосклонных к его политике исполнителей, певцов инструментом "мягкой силы", который помогает формировать элементы самосознания, приблизить людей к культурному и информационному полю Кремля. Мы убеждены, что деятельность таких исполнителей должна оцениваться жестко, так же, как и российских предпринимателей-олигархов, которым запрещен въезд в США и ЕС за поддержку агрессивной внешней политики Кремля", - сказал Кащюнас.

В обращении депутаты призывают министра Линкявичюса рассмотреть возможность вынесения этого вопроса на уровень Совета иностранных дел ЕС, поскольку, по мнению депутатов, с подобными проблемами сталкиваются и другие страны Евросоюза.