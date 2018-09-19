Walmart не будет продавать одежду с символикой СССР, - МИД Литвы

19 сентября, 2018, 10:57

В сети магазинов компании Walmart уберут из продажи продукцию с советской символикой

Об этом сообщили в МИД Литвы, передает ВВС.

В литовском дипломатическом ведомстве заявляют, что уже получили официальное подтверждение такого решения от руководства компании.

Ранее посол Литвы в США Роландас Крищюнас обратился к руководству Walmart с просьбой отозвать из продажи одежду с советской символикой.

"Решение демонстрировать и рекламировать символы, связанные с массовыми убийствами невинных людей, не могут и не должны оцениваться как обычный ход бизнеса. Реклама таких символов резонирует с большой болью. Не думаю, что руководство Walmart сознательно решило оскорбить миллионы невинных жертв или их потомков, или же стать на сторону ответственных за преступления против человечества. Однако майки и другие продукты с символами массовых убийств должны быть немедленно отозваны", - заявил Крищюнас.

Позже группа депутатов из Литвы, Латвии и Эстонии написала еще одно письмо руководству Walmart, заявив, что продажа таких товаров "демонстрирует отсутствие человеческой порядочности", а Walmart "участвует в пропаганде тоталитаризма, нарушений прав человека и подавления свободы и демократии среди своих клиентов во всем мире".

В дальнейшем миссия ЕС в США поддержала призыв посла Литвы и депутатов стран Балтии к руководству Walmart отозвать из товарооборота одежду с советской символикой.

"Высылки, пытки и убийства миллионов людей, которые осуществляли тоталитарные режимы, никогда не следует забывать, а торговля майками с подобными вещами, с символами виновников - очень беспокоит", - сказала представитель делегации ЕС в США Мария Беловас.

Советский Союз оккупировал Литву в 1940-1941 и 1944-1990 годах. В годы советской оккупации в лагеря и ссылки депортировали более четверти миллиона жителей Литвы, а в вооруженном сопротивлении оккупации погибли 21 тыс. партизан и их сторонников. В Литве советская символика запрещена.