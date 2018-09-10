ЕС поддержал требования стран Балтии к Walmart убрать товары с надписью СССР
Об этом пишет Delfi.
"Вызывает беспокойство, что Walmart и другие магазины торгуют майками и подобными вещами с советскими символами", - заявила пресс-секретарь делегации ЕС в США Мария Беловас.
"Мы поддерживаем связи со странами-членами в этом вопросе и полностью поддерживаем инициативу по осуждению этой практики", - добавила дипломат.
По ее словам, ЕС обязан беречь память миллионов жертв советского режима.
"Высылки, пытки и убийства миллионов людей, которые осуществляли тоталитарные режимы, никогда не следует забывать, а торговля майками с подобными вещами, с символами виновников - чрезвычайно беспокоит", - сказала Беловас.
Советский Союз оккупировал Литву в 1940-1941 и в 1944-1990 годах. В годы советской оккупации в лагеря и ссылки депортировали более четверти миллиона жителей Литвы, а в вооруженном сопротивлении оккупации погибли 21 тыс. партизан и их сторонников. В Литве советская символика запрещена.
- Напомним, посол Литвы в США Роландас Крищюнас обратился к руководству американской торговой сети Walmart с просьбой отозвать из товарооборота одежду этой марки с советской символикой.
- Чуть позже группа депутатов из Литвы, Латвии и Эстонии написала еще одно письмо в Walmart, заявив, что "чрезвычайно разочаровывает факт, (что сеть) не проявляет уважения к миллионам различных граждан, ставших жертвами советского тоталитарного режима".
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-