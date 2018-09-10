ЕС поддержал требования стран Балтии к Walmart убрать товары с надписью СССР

10 сентября, 2018, 16:28

Миссия Евросоюза в США поддержала призыв посла Литвы и политиков трех стран Балтии к руководству американской торговой сети Walmart с просьбой отозвать из товарооборота одежду этой марки с советской символикой, которыйая может унижать жертв российского террора

Об этом пишет Delfi.

"Вызывает беспокойство, что Walmart и другие магазины торгуют майками и подобными вещами с советскими символами", - заявила пресс-секретарь делегации ЕС в США Мария Беловас.

"Мы поддерживаем связи со странами-членами в этом вопросе и полностью поддерживаем инициативу по осуждению этой практики", - добавила дипломат.

По ее словам, ЕС обязан беречь память миллионов жертв советского режима.

"Высылки, пытки и убийства миллионов людей, которые осуществляли тоталитарные режимы, никогда не следует забывать, а торговля майками с подобными вещами, с символами виновников - чрезвычайно беспокоит", - сказала Беловас.

Советский Союз оккупировал Литву в 1940-1941 и в 1944-1990 годах. В годы советской оккупации в лагеря и ссылки депортировали более четверти миллиона жителей Литвы, а в вооруженном сопротивлении оккупации погибли 21 тыс. партизан и их сторонников. В Литве советская символика запрещена.