Штат Иллинойс провозгласил 2018-й годом памяти жертв Голодомора
15 июня, 2018, 13:03
Американский штат Иллинойс провозгласил 2018-й годом памяти жертв Голодомора, искусственно вызванного советской властью
Об этом сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах.
Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер издал прокламацию, которая провозглашает 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью.
- Напомним, сейчас Голодомор в Украине признан геноцидом уже в десятии штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании, Нью-Йорке и Канзасе.
- 25 мая американский штат Миссури присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа.
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