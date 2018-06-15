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Штат Иллинойс провозгласил 2018-й годом памяти жертв Голодомора

Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер
фото: AP
Американский штат Иллинойс провозгласил 2018-й годом памяти жертв Голодомора, искусственно вызванного советской властью

Об этом сообщает посольство Украины в Соединенных Штатах.

Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер издал прокламацию, которая провозглашает 2018-й годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. в Украине, искусственно вызванного советской властью.

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