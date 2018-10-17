Свитолина выступит на итоговом турнире WTA, несмотря на отказ играть в Москве
17 октября, 2018, 14:42
Первая ракетка Украины квалифицировалась на итоговый турнир WTA, где сыграют восемь лучших теннисисток мира
Об этом сообщает "Трибуна".
Участие Свитолиной в турнире зависело от Каролины Плошковой и Кики Бертенс, которые, в отличие от украинки, попали в заявку "Кубка Кремля".
Плишкова отбиралась на итоговый турнир, в случае выхода в полуфинал в Москве, но сегодня выбыла из борьбы. Таким образом, Свитолина, которая идет на седьмом месте в чемпионской гонке WTA, гарантировала себе участие в итоговом турнире.
Ранее на итоговый попали Симона Халеп, Анжелик Кербер, Каролин Возняцки, Наоми Осака, Петра Квитова и Слоан Стивенс.
В прошлом году Свитолина играла в одной группе с Симоной Халеп, Каролин Гарсией и Каролин Возняцки, но не смогла выйти в плей-офф.
- Итоговый турнир WTA пройдет в Сингапуре с 21 по 28 октября.
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