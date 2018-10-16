Мечтаю встретить эту мразь в безлюдном месте, - украинский теннисист о Филипсе, надругавшемся над могилой Бандеры
16 октября, 2018, 15:14
Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на поступок российского пропагандиста Грэма Филлипса, надругавшегося над могилой Степана Бандеры в Мюнхене
Об этом Стаховский написал в twitter.
"У меня появилась новая мечта... встретить эту мразь где-нибудь в уютном безлюдном месте... посреднику этой встречи благотворительное вознаграждение", - написал Стаховский.
У меня появилась новая мечта... встретить эту мразь где-нибудь в уютном безлюдном месте... посреднику этой встречи благотворительная вознаграждение https://t.co/E6PQCPAZw5— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 16 октября 2018 г.
- Филлипс накануне совершил акт вандализма на месте захоронения Степана Бандеры в Мюнхене.
- Полиция Мюнхена начала следственные действия против Грэма Филипса в связи с актом вандализма на могиле Бандеры
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