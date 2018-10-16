 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Мечтаю встретить эту мразь в безлюдном месте, - украинский теннисист о Филипсе, надругавшемся над могилой Бандеры


фото: twitter
Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на поступок российского пропагандиста Грэма Филлипса, надругавшегося над могилой Степана Бандеры в Мюнхене

Об этом Стаховский написал в twitter.

"У меня появилась новая мечта... встретить эту мразь где-нибудь в уютном безлюдном месте... посреднику этой встречи благотворительное вознаграждение", - написал Стаховский.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

16 октября, 2018 вторник

15 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать