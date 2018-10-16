16 октября, 2018, 15:14

Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на поступок российского пропагандиста Грэма Филлипса, надругавшегося над могилой Степана Бандеры в Мюнхене

Об этом Стаховский написал в twitter.

"У меня появилась новая мечта... встретить эту мразь где-нибудь в уютном безлюдном месте... посреднику этой встречи благотворительное вознаграждение", - написал Стаховский.

У меня появилась новая мечта... встретить эту мразь где-нибудь в уютном безлюдном месте... посреднику этой встречи благотворительная вознаграждение https://t.co/E6PQCPAZw5 — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) 16 октября 2018 г.