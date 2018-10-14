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Теннисистка Ястремская впервые в карьере выиграла турнир WTA

18-летняя одесситка Даяна Ястремская 14 октября сенсационно победила на турнире Женской теннисной ассоциации.

На престижных соревнованиях в Гонконге с призовым фондом 750 тысяч долларов украинская теннисистка (№102 мирового рейтинга) в финальном матче в великолепном стиле обыграла китаянку Ван Цян (Китай, №24) - 6:2, 6:1, сообщает Укринформ.

Встреча на корте длилась 1 час 6 минут.

Добавим, что до этого на турнирах WTA Ястремская доходила лишь до четвертьфинала.

 

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