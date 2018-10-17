Шевченко прокомментировал успех Украины в Лиге наций
17 октября, 2018, 09:00
Андрей Шевченко поделился впечатлениями от победы сборной Украины над Чехией и выхода в сильнейший дивизион Лиги наций
Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.
"В целом команда контролировала ход игры. Хотелось бы, чтобы мы добавили в завершении атак, ведь, имея такие шансы при счете 1:0, надо доводить матч до нервной концовки. Мы имели достаточно моментов, чтобы забить во второй раз, тогда было бы значительно легче", - сказал Шевченко.
По словам тренера, сборная Украины прогрессирует и улучшает качество игры.
"Мы создаем команду, движемся вперед. То направление, которое мы выбрали, придерживается. Меняется в лучшую сторону качество игры. Есть и результат. Но мы пока только на половине пути", - констатировал Шевченко.
- Сборная Украины победила Чехию и досрочно выиграла соревнования в своей группе.
- Команда Андрея Шевченко стала первой в истории сборной, которая вышла в сильнейший дивизион Лиги наций.
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