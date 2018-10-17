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Шевченко прокомментировал успех Украины в Лиге наций


фото: ffu.ua
Андрей Шевченко поделился впечатлениями от победы сборной Украины над Чехией и выхода в сильнейший дивизион Лиги наций

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

"В целом команда контролировала ход игры. Хотелось бы, чтобы мы добавили в завершении атак, ведь, имея такие шансы при счете 1:0, надо доводить матч до нервной концовки. Мы имели достаточно моментов, чтобы забить во второй раз, тогда было бы значительно легче", - сказал Шевченко.

По словам тренера, сборная Украины прогрессирует и улучшает качество игры.

"Мы создаем команду, движемся вперед. То направление, которое мы выбрали, придерживается. Меняется в лучшую сторону качество игры. Есть и результат. Но мы пока только на половине пути", - констатировал Шевченко.

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