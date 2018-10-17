Сборная Украины первой в истории вышла в сильнейший дивизион Лиги наций

17 октября, 2018, 08:31

Сборная Украины по футболу стала первой в истории командой, которая вышла в элитный дивизион Лиги наций

Об этом сообщает iSport.ua.

В 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Чехию со счетом 1:0. В группе В1 команда Андрея Шевченко набрала 9 очков, сборная Чехии имеет 3 пункта, а Словакия - 0.

Уже известно, что из дивизиона А вылетели Польша и Исландия. Там гарантированно остались Франция, Швейцария, Бельгия, Португалия, Италия и Испания.