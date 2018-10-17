Сборная Украины первой в истории вышла в сильнейший дивизион Лиги наций
17 октября, 2018, 08:31
Сборная Украины по футболу стала первой в истории командой, которая вышла в элитный дивизион Лиги наций
Об этом сообщает iSport.ua.
В 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Чехию со счетом 1:0. В группе В1 команда Андрея Шевченко набрала 9 очков, сборная Чехии имеет 3 пункта, а Словакия - 0.
Уже известно, что из дивизиона А вылетели Польша и Исландия. Там гарантированно остались Франция, Швейцария, Бельгия, Португалия, Италия и Испания.
- Победу сборной Украины над Чехией принес гол Руслана Малиновского.
- В другом матче 4-го тура Лиги наций Франция одержала волевую победу над Германией.
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