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Лига наций: Франция одолела Германию, результаты всех матчей вторника


фото: REUTERS
В 4-м туре группового раунда Лиги наций сборная Франции одержала волевую победу над Германией

Лига наций

4-й тур

16 октября

Группа A1

Франция – Германия 2:1

Голы: Гризманн, 62, 80 (пен) – Кроос, 14 (пен)

Группа B1

Украина – Чехия 1:0

Гол: Рисиновски, 43

Группа B4

Ирландия – Уэльс 0:1

Гол: Уилсон, 58

Группа C3

Норвегия – Болгария 1:0

Гол: Эльнуюсси, 31

Словения – Кипр 1:1

Голы: Скубий, 83 – Папулис, 37

Удаление: Иличич, 90 – Кастанос, 66, Деметриус, 90+6

Группа D1

Латвия – Грузия 0:3

Голы: Канкава, 8, Гвилия, 29, Чакветадзе, 61

Нереализованный пенальти: Вако, 5 (Грузия)

Казахстан – Андорра 4:0

Голы: Мейдахмет, 21, Туоисбек, 39, Гомес, 61 (авт), Муртазаев, 74

Удаление: Алаес, 64 (Андорра)

Группа D4

Гибралтар – Лихтенштейн 2:1

Голы: Кабрера, 61, Чиполина, 66 – Саланович, 15

Армения – Македония 4:0

Голы: Пиззелли, 13, Мовсисян, 67, Газарян, 81, Мхитарян, 90+4

Удаление: Эльмас, 90+3 (Македония)

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