Лига наций: Франция одолела Германию, результаты всех матчей вторника
Лига наций
4-й тур
16 октября
Группа A1
Франция – Германия 2:1
Голы: Гризманн, 62, 80 (пен) – Кроос, 14 (пен)
Группа B1
Украина – Чехия 1:0
Гол: Рисиновски, 43
Группа B4
Ирландия – Уэльс 0:1
Гол: Уилсон, 58
Группа C3
Норвегия – Болгария 1:0
Гол: Эльнуюсси, 31
Словения – Кипр 1:1
Голы: Скубий, 83 – Папулис, 37
Удаление: Иличич, 90 – Кастанос, 66, Деметриус, 90+6
Группа D1
Латвия – Грузия 0:3
Голы: Канкава, 8, Гвилия, 29, Чакветадзе, 61
Нереализованный пенальти: Вако, 5 (Грузия)
Казахстан – Андорра 4:0
Голы: Мейдахмет, 21, Туоисбек, 39, Гомес, 61 (авт), Муртазаев, 74
Удаление: Алаес, 64 (Андорра)
Группа D4
Гибралтар – Лихтенштейн 2:1
Голы: Кабрера, 61, Чиполина, 66 – Саланович, 15
Армения – Македония 4:0
Голы: Пиззелли, 13, Мовсисян, 67, Газарян, 81, Мхитарян, 90+4
Удаление: Эльмас, 90+3 (Македония)
- Сборная Украины в 4-м туре победила Чехию и досрочно вышла в сильнейший дивизион Лиги наций.
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