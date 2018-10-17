"Барселона" хочет вернуть Неймара
17 октября, 2018, 13:35
Бразильский футболист французского ПСЖ Неймар может вернуться в испанскую "Барселону"
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
26-летний бразилец уже давно жалеет о своем решении перебраться в французскую команду и несколько раз обращался к каталонцам с предложением организовать его трансфер. "Барселона" отвечала категорическим отказом, поскольку в клубе остался неприятный осадок от обстоятельств перехода Неймара в ПСЖ.
Однако, в последнее время ситуация изменилась. "Барселона" рассматривает возможность возвращения бразильца и сейчас продумывает детали потенциального трансфера.
- Летом Неймар мог перейти в "Реал", однако ПСЖ удалось удержать футболиста.
- Неймар прокомментировал травму бразильского полузащитника "Шахтера" Тайсона.
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