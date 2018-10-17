"Барселона" хочет вернуть Неймара

17 октября, 2018, 13:35

Бразильский футболист французского ПСЖ Неймар может вернуться в испанскую "Барселону"

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

26-летний бразилец уже давно жалеет о своем решении перебраться в французскую команду и несколько раз обращался к каталонцам с предложением организовать его трансфер. "Барселона" отвечала категорическим отказом, поскольку в клубе остался неприятный осадок от обстоятельств перехода Неймара в ПСЖ.

Однако, в последнее время ситуация изменилась. "Барселона" рассматривает возможность возвращения бразильца и сейчас продумывает детали потенциального трансфера.