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"Барселона" хочет вернуть Неймара


фото: mundodeportivo.com
Бразильский футболист французского ПСЖ Неймар может вернуться в испанскую "Барселону"

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

26-летний бразилец уже давно жалеет о своем решении перебраться в французскую команду и несколько раз обращался к каталонцам с предложением организовать его трансфер. "Барселона" отвечала категорическим отказом, поскольку в клубе остался неприятный осадок от обстоятельств перехода Неймара в ПСЖ.

Однако, в последнее время ситуация изменилась. "Барселона" рассматривает возможность возвращения бразильца и сейчас продумывает детали потенциального трансфера.

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