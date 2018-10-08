Неймар прокомментировал ужасную травму футболиста "Шахтера"

8 октября, 2018, 13:25

Звездный бразильский форвард Неймар приговорил футболиста "Зари", который нанес травму лидеру "Шахтера" Тайсону

Об этом Неймар написал в комментариях к посту другого игрока "Шахтера" Жуниора Мораеса в Instagram.

"Боже мой, это безумие. Он должен быть отстранен от футбола. Это неприемлемо", - написал Неймар.

7 октября в матче чемпионата Украины полузащитник "Зари" Игорь Харатин грубо сбил Тайсона. Бразилец получил травму крестообразных связок и выбыл минимум на месяц.

"Шахтер" сыграл с "Зарей" вничью 1:1 и позволил "Динамо" сократить отставание в турнирной таблице до 2 очков.