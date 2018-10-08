Неймар прокомментировал ужасную травму футболиста "Шахтера"
8 октября, 2018, 13:25
Звездный бразильский форвард Неймар приговорил футболиста "Зари", который нанес травму лидеру "Шахтера" Тайсону
Об этом Неймар написал в комментариях к посту другого игрока "Шахтера" Жуниора Мораеса в Instagram.
"Боже мой, это безумие. Он должен быть отстранен от футбола. Это неприемлемо", - написал Неймар.
7 октября в матче чемпионата Украины полузащитник "Зари" Игорь Харатин грубо сбил Тайсона. Бразилец получил травму крестообразных связок и выбыл минимум на месяц.
"Шахтер" сыграл с "Зарей" вничью 1:1 и позволил "Динамо" сократить отставание в турнирной таблице до 2 очков.
- Летом Тайсон заявлял о желании покинуть "Шахтер" и вернуться в Бразилию.
- В Бразилии преступники похитили мать Тайсона и требовали за нее выкуп.
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