ПСЖ пытается удержать Неймара неслыханной зарплатой
13 июля, 2018, 13:09
ПСЖ готов увеличить Неймару зарплату, чтобы удержать бразильца от перехода в "Реал"
Об этом сообщает As.
Французский клуб предложил бразильскому форварду 50 млн евро в год, чтобы он не переходил в "Реал". Сейчас Неймар получает в ПСЖ 37 млн евро за сезон.
Отмечается, что таким образом форвард может сравниться с зарплатой с аргентинцем Лионелем Месси, который получает 50 млн евро в "Барселоне" и является наиболее высокооплачиваемым футболистом мира.
- Ранее сообщалось, что "Реал" хочет купить Неймара и готов заплатить за бразильца 310 млн евро, однако в мадридском клубе опровергли эту информацию.
- Испанские СМИ утверждают, что главной трансферной целью "Реала" стал бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар, который призван заменить в Мадриде Криштиану Роналду.
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