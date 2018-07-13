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ПСЖ пытается удержать Неймара неслыханной зарплатой


фото: As
ПСЖ готов увеличить Неймару зарплату, чтобы удержать бразильца от перехода в "Реал"

Об этом сообщает As.

Французский клуб предложил бразильскому форварду 50 млн евро в год, чтобы он не переходил в "Реал". Сейчас Неймар получает в ПСЖ 37 млн евро за сезон.

Отмечается, что таким образом форвард может сравниться с зарплатой с аргентинцем Лионелем Месси, который получает 50 млн евро в "Барселоне" и является наиболее высокооплачиваемым футболистом мира.

 

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