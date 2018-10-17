Пропавшего саудовского журналиста пытали, а потом отрубили голову, – СМИ

17 октября, 2018, 14:22

Перед смертью пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашогги пытали, а потом отрубили голову

Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на аудиозаписи, которые были сделаны во время убийства.

По данным издания, Хашогги подвергся жестоким пыткам перед убийством во время пребывания на территории саудовского консульства в Стамбуле.

Так, во время допроса он лишился пальцев, а потом ему отрубили голову.

Согласно аудиозаписям, генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле якобы просил убить Хашогги за пределами консульства, поскольку боялся проблем.

Турецкая власть не подтвердила и не опровергла эту информацию.

По данным источников агентства Associated Press, турецкая полиция во время обысков в саудовском консульстве в Стамбуле нашла доказательства того, что саудовский журналист Джамаль Хашогги был убит.

Турецкие власти считают, что саудовские агенты убили и расчленили журналиста в консульстве Саудовской Аравии 2 октября.

Саудовская Аравия назвала эти обвинения беспочвенными, однако информация американских СМИ свидетельствует, что власти Саудовской Аравии готовятся признать факт убийства Хашогги на территории консульства.