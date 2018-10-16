 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Саудовская Аравия готовится признать убийство журналиста в консульстве в Стамбуле, - СМИ

Власти Саудовской Аравии готовится признать, что журналист Джамаль Хашогги действительно был убит на территории консульства страны в Стамбуле

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, Саудовская Аравия готовит доклад, который подтвердит, что смерть Хашогги произошла во время допроса. После допроса журналиста должны были похитить из Турции.

Один из источников заявил, что отчет, скорее всего, признает, что операция саудовских спецслужб была проведена без соответствующего разрешения и должной прозрачности и вовлеченные стороны будут нести ответственность.

Источник признал, что доклад все еще готовится и ситуация может измениться.

Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Эр-Рияд, где встретится с королем Салманом и наследным принцем Мохаммедом бин Салманом.

Ранее The Washington Post сообщила, что турецкое правительство проинформировал официальные лица США, что у него есть аудио-и видеозаписи, которые подтверждают, что Хашоггі убили в консульстве.

Турецкие СМИ сообщили, что часы Apple Watch, который был на руке Хашоггі записал момент его убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

16 октября, 2018 вторник

15 октября, 2018 понедельник

14 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать