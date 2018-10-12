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Турция имеет доказательства причастности Саудовской Аравии к убийству журналиста Хашогги, - WP

Власти Турции имеют аудио - и видеодоказательства убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который пропал 2 октября после посещения Саудовского консульства в Стамбуле

Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на влиятельные американские и турецкие источники.

Записи показывают, как сотрудники консульства Саудовской Аравии в Стамбуле задержали Хашогги после того, как он туда приехал для получения необходимых документов для предстоящей свадьбы.

На аудиозаписи слышен голос, который рассказывает, что сделали с журналистом после того, как он пересек территорию посольства. Там четко можно услышать, как его допрашивали, пытали, а потом убивали.

Официальные представители Саудовской Аравии отрицают любую причастность к этому делу. Они уверяют, что Хашогги покинул территорию консульства.

Вчера Турция сообщила, что вместе с Саудовской Аравией сформируют комитет для расследования этого дела .

Государственный департамент США сообщил, что ждет возвращения из поездки домой посла Саудовской Аравии с немедленной информации о статусе Хашогги.

Убийство человека на территории саудовского консульства может еще больше испортить международный имидж диктаторского королевства и репутацию принца Мухаммеда бен Салмана, которого и так критикуют за репрессивную политику.

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