Турция имеет доказательства причастности Саудовской Аравии к убийству журналиста Хашогги, - WP
Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на влиятельные американские и турецкие источники.
Записи показывают, как сотрудники консульства Саудовской Аравии в Стамбуле задержали Хашогги после того, как он туда приехал для получения необходимых документов для предстоящей свадьбы.
На аудиозаписи слышен голос, который рассказывает, что сделали с журналистом после того, как он пересек территорию посольства. Там четко можно услышать, как его допрашивали, пытали, а потом убивали.
Официальные представители Саудовской Аравии отрицают любую причастность к этому делу. Они уверяют, что Хашогги покинул территорию консульства.
Вчера Турция сообщила, что вместе с Саудовской Аравией сформируют комитет для расследования этого дела .
Государственный департамент США сообщил, что ждет возвращения из поездки домой посла Саудовской Аравии с немедленной информации о статусе Хашогги.
Убийство человека на территории саудовского консульства может еще больше испортить международный имидж диктаторского королевства и репутацию принца Мухаммеда бен Салмана, которого и так критикуют за репрессивную политику.
- Напомним, что 2 октября исчез журналист The Washington Post Джамаль Хашогги после посещения консульства Саудовской Аравии, где, вероятно, был убит. 8 октября послу Саудовской Аравии передали ноту с просьбой предоставить разрешение на обыск в консульстве Стамбула.
- 8 октября в Женеве на брифинге представитель ООН заявил, что считает исчезновение журналиста "явно насильственным" и призвал Саудовскую Аравию и Турцию провести расследование.
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
Читайте также
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-