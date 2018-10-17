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Малиновский рассказал о победном голе сборной Украины


фото: ffu.ua
Автор победного гола сборной Украины в ворота Чехии Руслан Малиновский поделился впечатлениями от матча Лиги наций

Об этом сообщает "Футбол 1".

"Было достаточно моментов, мы пытались высоко прессинговать, не давать разыгрывать мяч чехам. В моменте с голом я кричал Яремчуку, чтобы он отдал пас, Роман прекрасно сбросил, а мне хорошо удалось пробить. Мяч ударился перед голкипером и ему было трудно отразить удар", - вспомнил Малиновский.

По словам полузащитника сборной Украины, для него важно доверие главного тренера Андрея Шевченко.

"Прежде всего, спасибо Андрею Шевченко. Он мне доверяет, дает бить штрафные удары. Мне было приятно забить итальянцам, это придало уверенности. Я очень рад нашей победе, в сборной хорошая атмосфера", - сказал хавбек.

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