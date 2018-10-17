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Лига наций: сколько сборная Украины заработала за победу в группе


фото: uefa.com
Сборная Украины по футболу за победу в группе Лиги наций получит 3 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Сначала для участников дивизиона В была установлена сумма в 1 млн евро за участие, а также 1 млн евро за первое место. По новому решению УЕФА участникам групп будет выплачено по 1,5 млн евро, а победителю - 1,5 млн евро.

Таким образом, сборная Украины заработала 3 млн евро. Победитель Лиги наций получит 6 млн евро, финалист - 4,5 млн, сборная, которая заняла 3-е место - 3,5 млн, 4-е - 2,5 млн евро.

Решение об увеличении выплат и призовых было принято в октябре исполнительным комитетом УЕФА.

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